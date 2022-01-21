Испания

Бразильский плеймейкер надеется вернуться в Европу.

Атакующий полузащитник китайского Шанхай Порт Оскар, известный по своим выступлениям за лондонский Челси, рассказал о своем возможном трансфере в каталонскую Барселону в зимнее трансферное окно.

"Насколько мне известно, переговоры с Барселоной еще не завершены. Проблема в том, что они изо всех сил пытаются зарегистрировать подписание… Им нужно кого-то продать", — приводит слова Оскара журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Оскар провел за Шанхай Порт 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в Барселону. Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца ноября 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Оскара в 18 миллионов евро

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