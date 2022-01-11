Испания

Бразилец намерен вернуться в Европу.

Полузащитник китайского Шанхай Порт Оскар хотел бы продолжить карьеру в каталонской Барселоне.

30-летний футболист, который уже продолжительное время играет в Китае, хотел бы вернуться в Европу.

Ради перехода в Европу, Оскар готов пойти на снижение зарплаты. В Шанхае бразилец получает около 22 миллионов евро в год.

Контракт Оскара с Шанхаем рассчитан до ноября 2021 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

В Барселоне пока не уверены, что Оскар поможет им в ближайшее время. Клуб ищет нового нападающего.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.