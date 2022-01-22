Испания

Наставник Реала прокомментировал последние результаты команды.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал положение дел в команде.

Кроме того, итальянец поделился мнением о некоторых футболистах команды.

"Я не буду оценивать свою работу — это бессмысленно. Но я чувствую поддержку со стороны руководства, что меня ценят — это очень важно.

Азар входит в мои планы на следующий сезон, безусловно. Не могу ничего сказать по Себальосу, решение еще не принято, но мне нравится его характер — он может сыграть важную роль во второй половине сезона. Каземиро? Он уникален, в мире нет ни одного футболиста, который был бы похож на него.

Несмотря на кризис в Атлетико и Барселоне — это по-прежнему две великие команды, великие соперники. Думаю, они вернутся еще сильнее", — цитирует Анчелотти Marca.

Отметим, что ранее Анчелотти прокомментировал победу своей команды в Кубке Испании.