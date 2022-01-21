Испания

Наставник Реала прокомментировал тяжелую победу своей команды в Кубке Испании.

Мадридский Реал в 1/8 финала добыл тяжелую победу над Эльче (2:1).

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка, в котором его команда добыла волевую победу.

"Такие матчи меня радуют больше всего. Команда показала, что у нее есть характер, здорово отреагировав на пропущенный мяч. Поединок получился очень сложным, но мы заслужили эту победу.

Очень рад за Иско и Азара, ведь у них не так много игрового времени. Мы понимали, что матч может затянуться. Парни отлично сделали свою работу", — цитирует итальянского специалиста Marca.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эльче — Реал.