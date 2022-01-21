Наставник Реала прокомментировал тяжелую победу своей команды в Кубке Испании.
анчелотти и иско, getty images
21 января 2022, 06:48
Мадридский Реал в 1/8 финала добыл тяжелую победу над Эльче (2:1).
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка, в котором его команда добыла волевую победу.
"Такие матчи меня радуют больше всего. Команда показала, что у нее есть характер, здорово отреагировав на пропущенный мяч. Поединок получился очень сложным, но мы заслужили эту победу.
Очень рад за Иско и Азара, ведь у них не так много игрового времени. Мы понимали, что матч может затянуться. Парни отлично сделали свою работу", — цитирует итальянского специалиста Marca.
Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эльче — Реал.