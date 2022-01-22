Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 22 тура испанской Ла Лиги Вильярреал в домашних стенах обыграл Мальорку со счетом 2:0.

Удачно началась первая половина встречи для "желтой субмарины". На 12 минуте автоголом отличился Руссо.

На 34 минуте поединка счет стал 2:0. Ману Тригерос получил мяч от Педрасы и точным ударом расстрелял ворота гостей.

На 87 минуте Вильярреал забит третий. Дани Парехо пробил сильно в правый угол и не оставил шансов Рикельме — 3:0.

Вильярреал - Мальорка 3:0

Голы: Руссо (АГ), 12, Тригерос, 34, Парехо, 87

Вильярреал – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо (Раба, 90), Иборра, Тригерос, Мойсес Гомес (Иосифов, 90), Альберто Морено, Пино (Джексон, 68).

Мальорка – Рикельме, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес (Анхель Родригес, 77), Батталья, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Кубо (Ли Кан Ин, 69), Пратс (Фер Ниньо, 57), Ндиайе (Санчес, 57).

Предупреждения: Марио Гаспар (36), Руссо (80).

Удаление: Руссо (86).