Испания

Кадровая чистка в каталонском клубе продолжается.

Тяжелые финансовые условия подталкивают каталонскую Барселону к решительным действиям в отношении своей кадровой обоймы, что затрагивает не только футболистов основного состава, но и подрастающих футболистов.

Нынешнее руководство "блаугранас" приняло решение исправить очередную трансферную ошибку своих предшественников и, как сообщает испанский журналист Альберт Роже, намерено расстаться с полузащитником Кайсом Руис-Атилем.

Примечательно, что 19-летний исполнитель в середине прошлого лета вернулся в структуру Барселоны, проведя пятилетний период тренировок в составе академии французского Пари Сен-Жермен.

Желаемой опцией для "сине-гранатовых" является продажа игрока, которого оценивают всего в 1,5 млн евро, однако не исключен и вариант с односторонним разрывом контракта со стороны клуба.