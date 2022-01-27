Испания

Опыт немецкой Бундеслиги не впечатлил юного исполнителя.

Воспитанник каталонской школы футбола Илайш Мориба летом прошлого года со скандалами уходил из Барселоны в немецкий РБ Лейпциг, однако за полгода игровой практики в новом клубе сыграл всего 100 минут в шести матчах, поэтому уже в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Пока 19-летний футболист находится в лагере национальной сборной Гвинеи на Кубке африканских наций-2022, к его агентам и "Красным быкам" за информацией о возможном трансфере обратилась испанская Валенсия.

Поскольку реалии Ла Лиги хорошо известны исполнителю, то его не пришлось долго уговаривать на переход, а желание Хосе Бордаласа использовать игрока непосредственно в стартовом составе лишь усиливает вероятность сделки.

Лейпциг заплатил Барселоне за Мориба 16 млн евро, поэтому будет ожидать от "летучих мышей" предложение аналогичной величины. В противном случае — клубы могут обсудить условия возможной аренды с дальнейшим правом выкупа для испанской команды.