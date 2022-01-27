Испания

Очередная вынужденная мера по борьбе с тяжелой финансовой ситуацией.

Любая финансовая операция на сегодняшний день дается каталонской Барселоне с очень большим трудом, поэтому клуб пытается найти выходы из сложившейся ситуации всеми доступными методами.

Ключевой компонент в данных условиях — зарплатная ведомость "блаугранас", которая остается одним из наиболее уязвимых мест в результате нерационального использования финансового ресурса прошлыми владельцами.

Тяжелые времена требуют от клуба непростых решений, поэтому президент Барселоны Жоан Лапорта был вынужден объявить о решении совета директоров пойти на очередную непопулярную меру.

Начиная от 30 июня 2022 года, все новички испанского гранда не смогут рассчитывать на заработную плату в размере, превышающем 10 млн евро, что существенно ударит по привлекательности клуба, однако позволит ему в дальнейшем не выходить за рамки финансовой стабильности.

Как отмечает испанская пресса, данное нововведение не затронет уже присутствующих в обойме клуба игроков, однако интенсивность переговоров Барселоны со своими футболистами о снижении заработной платы и без того положительно влияет на ее положение дел в плане финансов.