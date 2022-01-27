Испания

В нападающем Милана заинтересовалась Валенсия.

Серьезное мышечное повреждение на полтора месяца вывело из строя нападающего итальянского Милана Самуэля Кастильехо, начиная от конца октября, в результате чего он пропустил внушительное количество матчей "россонери", а уже в начале января 2022 года его сломила пандемия COVID-19.

Все эти факторы не позволили 27-летнему испанцу стать важным звеном в команде Стефано Пьоли, в результате чего во время зимнего трансферного окна представители игрока начали поиски нового рабочего места для своего клиента.

Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто, испанская Валенсия проявила заинтересованность в Кастильехо, и, согласно последним данным, футболист уже отбыл на родину, где стороны в ближайшее время попытаются совершить трансферную сделку.

Самуэль в текущем сезоне сыграл в пяти матчах (122 минуты), оформив при этом две голевые передачи.