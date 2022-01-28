Хетафе и клуб из Уругвая Бостон Ривер достигли договоренности об аренде защитника Гастона Альвареса — сообщил официальный сайт испанского клуба.

21-летний футболист будет выступать за Хетафе на правах аренды, после чего "синие" получат право его выкупить.

Гастон выступал за Дефенсор Спортинг (33 матча во всех турнирах, 2 гола) и Бостон Ривер (19, 2).