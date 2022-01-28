Испания 28 января 2022, 13:29 Хетафе арендовал защитника молодежной сборной Уругвая Гастон Альварес продолжит карьеру в Испании. Гастон Альварес, фото ФК Хетафе 28 января 2022, 13:29 Хетафе и клуб из Уругвая Бостон Ривер достигли договоренности об аренде защитника Гастона Альвареса — сообщил официальный сайт испанского клуба. 21-летний футболист будет выступать за Хетафе на правах аренды, после чего "синие" получат право его выкупить. Гастон выступал за Дефенсор Спортинг (33 матча во всех турнирах, 2 гола) и Бостон Ривер (19, 2). Ранее в Хетафе перешел Йокушлу. Команды Хетафе Источники ФК Хетафе Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте