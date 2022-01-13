Испания

Нападающий Реала и полузащитник Ромы до конца сезона будут выступать за "синих".

Хетафе договорился с Ромой и Реалом об аренде до конца сезона Гонсало Вильяра и Борхи Майораля соответственно — сообщил официальный Твиттер "синих".

При этом в договоре Майораля записана возможность выкупа после истечения срока аренды.

Ранее в сезоне-2021/22 оба выступали в составе Ромы, но Майораль на правах аренды, а Вильяр в качестве полноправного игрока.

24-летний Майораль является воспитанником Реала и выступал за первую команду королевского клуба (33 матча во всех турнирах, 7 голов), Вольфсбург (21, 2), Леванте (69, 14) и Рому (56, 18).

В послужном списке 23-летнего Вильяра 1 матч за национальную сборную Испании (0 голов) и выступления за вторые команды Эльче и Валенсии, а также за первые команды Эльче (39, 2) и Ромы (64, 0).