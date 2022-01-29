Испания

Мадридский клуб заинтересовался кандидатурой защитника Астон Виллы.

Английский защитник Киран Триппьер в текущую зимнюю трансферную кампанию завершил период выступлений за мадридский Атлетико длительностью в 2,5 года, перебравшись в Ньюкасл, после чего у "матрасников" появилась открытая вакансия на роль правого защитника в клубе.

Заполнить данную позицию коллектив Диего Симоне хочет с помощью экс-соотечественника Триппьера, выступающего в бирмингемской Астон Вилле — Мэттью Кэша, который с недавних пор является игроком сборной Польши.

Несмотря на трансфер Даниэля Васса из Валенсии, столичный клуб все равно будет настаивать на приобретении футболиста, для которого позиция правого защитника является первоочередной для выбора.

Стоит отметить, что Астон Вилла сезоном ранее заплатила за своего футболиста почти 16 млн евро, поэтому для Атлетико данный трансфер точно не окажется из разряда "дешевых".

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл в 23 матчах, по разу отличившись голом и голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает Кэша в 22 млн евро.