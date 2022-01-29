Испания

Хавбек вряд-ли присоединится к испанскому коллективу.

Гвинейский полузащитник Ромы Амаду Диавара может остаться в своем нынешнем клубе до лета.

Валенсия, об интересе которой сообщалось ранее, до сих пор не сделала предложения римлянам касаемо аренды хавбека. Трансферное окно подходит к концу и в стане испанского клуба сомневаются, действительно ли необходим Диавара команде.

Тем не менее, уже летом боссы "летучих мышей" намерены сделать другое предложение Роме — испанцы хотят произвести обмен Гедеш — Перес.

В текущем сезоне Амаду Диавара провел за Рому 8 неполных поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.