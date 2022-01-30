Испания

Футболист за 2,5 года так и не закрепился в Италии.

Испанский нападающий Хони явно испытывал недостаток игровой практики в составе римского Лацио, после трансфера из испанской Малаги летом 2019 года.

За это время футболист провел за "орлов" всего 32 матча, оформив при этом четыре голевые передачи, но при этом прошлый сезон провел в Осасуне на правах арендного соглашения.

По возвращении из родной страны, 30-летний футболист не получил внимания от нового наставника римского коллектива, Маурицио Сарри, поэтому в течение зимнего трансферного окна, за полтора года до конца действующего контракта, Хони принял решение покинуть Лацио.

Как сообщает испанская пресса, опытный футболист вернется на родину, однако продолжит выступать в составе хихонского Спортинга, который на данный момент является середняком Сегунды — второго по силе дивизиона.

Отмечается, что стороны уже успели ударить по рукам, поэтому о переходе футболиста будет сообщено уже в ближайшее время.