Испания

Главный вопрос, который нужно уладить клубам, заключается в большой заработной плате габонского форварда.

В Арсенале больше не рассчитывают на нападающего Пьера Эмерика-Обамеянга, которого лишили капитанской повязки из-за неоднократных случаев нарушения дисциплины и готовы расстаться с ним до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, каталонская Барселона близка к тому, чтобы арендовать 32-летнего габонца у "канониров" до конца сезона.

В переговорах между всеми тремя сторонами был достигнут прогресс, и хотя сделка еще не заключена, за выходные она значительно продвинулась.

Главный вопрос, который осталось решить, — это выплата Обамеянгу зарплаты примерно в 350 000 фунтов стерлингов в неделю, а также то, кто покрывает какую часть этой суммы.

Считается, что Арсенал не получит денежную компенсацию за аренду, но хочет, чтобы Барселона покрыла как можно большую часть его заработной платы, что было бы огромной экономией для лондонского клуба и проблемой для каталонцев из-за их нелучшего финансового положения.

Ожидается, что в следующем шаге переговорного процесса между Арсеналом и Барселоной не будет включено никаких опций о возможной опции выкупа Обамеянга на постоянной основе.

Если сторонам удастся уладить все оставшиеся вопросы, трансфер должен состояться до закрытия январского окна в понедельник и устранить неопределенность, связанную с будущим 32-летнего футболиста, по крайней мере, до лета.

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