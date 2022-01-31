Испания

Защитник будет помогать команде выбираться из подвала таблицы.

Защитник итальянского Кальяри Мартин Касерес перешел в испанский Леванте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с опытным уругвайским защитником подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Сообщается, что футболист присоединится к Леванте, как вернется из расположения сборной Уругвая.

В текущем сезоне на счету 34-летнего игрока 15 матчей за Кальяри, в которых он забил один гол и отдал один ассист.