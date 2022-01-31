Дренте продолжит свою карьеру в третьем дивизионе Испании.
ройстон дренте, фото мурсия
31 января 2022, 12:10
Бывший полузащитник мадридского Реала, Эвертона и ряда других клубов Ройстон Дренте будет выступать за Мурсию из Сегунды Б.
Контракт подписан до конца сезона 2021/22 с возможностью пролонгации еще на год.
Футболист перебрался в Мурсию на правах свободного агента, после того как его контракт с соседями Мурсии по городу Расингом был расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что помимо Реала и Эвертона в карьере Дренте были такие клубы как Фейеноорд, Рэдинг, роттердамская Спарта и другие менее статусные клубы.