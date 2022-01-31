Испания

Дренте продолжит свою карьеру в третьем дивизионе Испании.

Бывший полузащитник мадридского Реала, Эвертона и ряда других клубов Ройстон Дренте будет выступать за Мурсию из Сегунды Б.

Контракт подписан до конца сезона 2021/22 с возможностью пролонгации еще на год.

Футболист перебрался в Мурсию на правах свободного агента, после того как его контракт с соседями Мурсии по городу Расингом был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что помимо Реала и Эвертона в карьере Дренте были такие клубы как Фейеноорд, Рэдинг, роттердамская Спарта и другие менее статусные клубы.