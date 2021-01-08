Испания

Экс-игрок мадридского Реала рассказал о своей личной жизни.

Экс-игрок Реала Ройстон Дренте, перешедший в Расинг из третьего дивизиона Испании, поделился подробностями своей личной жизни и рассказал о целях в своем новом клубе.

Голландский вингер вернулся в Испанию впервые с 2012 года, когда покинул стан "сливочных".

"Я должен действовать шаг за шагом. Я еще не готов играть, и думаю, что мне нужно сбросить три килограмма. С понедельника я сижу на диете. Я всегда ел много, так как мои тети очень хорошо готовят.

Личная жизнь? У меня семеро детей от четырех разных женщин, но сейчас я одинок.

У меня очень хорошие воспоминания об Мадриде. Этот город похож на мой дом. В Реале первое время моим лучшим другом был Робиньо, а когда он уехал, им стал Гути.

Контракт Рамоса? Если бы я был Флорентино Пересом, я бы продлил Серхио Рамоса на всю жизнь.

Мой план на Расинг состоит в том, чтобы показать, что я здесь не для смеху. Хочу показать людям, на что я способен, дойти до конца этого сезона и посмотреть на результат", цитирует Дренте Marca.

Напомним, что последним клубом Дренте был Козаккен Бойз из Третьей лиги Нидерландов, в футболке которых он не провел ни единого поединка в прошлом сезоне.