28-летний уроженец Мозамбика Рейнилдо Мандава продолжит карьеру в испанской Ла Лиге в команде Диего Симеоне.
Рейнилдо Мандава, Атлетико
01 февраля 2022, 00:56
Атлетико Мадрид на своем официально сайте объявил о подписании защитника Рейнилдо Мандава, права на которого ранее принадлежали Лиллю.
28-летний уроженец Мозамбика перешел в стан "матрасников" на постоянной основе, заключив контракт до лета 2025 года.
Финансовые детали сделки не уточняются.
В текущем сезоне Рейнилдо провел за Лилль 27 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.