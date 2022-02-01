Испания

28-летний уроженец Мозамбика Рейнилдо Мандава продолжит карьеру в испанской Ла Лиге в команде Диего Симеоне.

Атлетико Мадрид на своем официально сайте объявил о подписании защитника Рейнилдо Мандава, права на которого ранее принадлежали Лиллю.

28-летний уроженец Мозамбика перешел в стан "матрасников" на постоянной основе, заключив контракт до лета 2025 года.

Финансовые детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне Рейнилдо провел за Лилль 27 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.