Испания

В январе француз не был близок к тому, чтобы заключить соглашение с каким-нибудь другим клубом.

Крайний полузащитник Барселоны Усман Дембеле продолжит выступать за каталонский гранд вплоть до лета 2022 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Средства массовой информации связывали 24-летнего француза с рядом европейских клубов, включая Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл и ПСЖ, однако ни один из них не был близок в январе к подписанию футболиста Барсы — утверждает источник.

Таким образом, Барселона рискует потерять Дембеле в конце текущего сезона бесплатно, поскольку его действующий контракт истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне французский вингер провел за "сине-гранатовых" 11 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.