Испания

Защитник поделился мыслями после трансфера в стан "матрасников".

Мадридский Атлетико в последний день трансферного окна подписал защитника Лилля Рейнилдо Мандава.

Футболист прокомментировал свой трансфер заявив, что о таком развитие событий он мог только мечтать.

"Я с самого детства мечтал попасть в большой клуб и вот моя мечта сбылась. В детстве я подумать даже не мог об этом. Это невероятно и несравненно — приехать из Мозамбика и попасть в Атлетико.

Я всегда выкладываюсь на поле не на 100%, а на 120. Болельщики увидят меня настоящим бойцом на поле. Уверен, что смогу понравится болельщикам Атлетико", — сказал 28-летний Рейнлидо в интервью Marca.

Отметим, что по данным испанских СМИ, "матрасники" заплатили за футболиста порядка трех млн евро.

В текущем сезоне Рейнилдо провел за Лилль 27 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.