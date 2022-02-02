Испания

Футболист находится в преддверии ухода из команды.

Бразильский защитник Марсело выступает за мадридский Реал с 2007 года, однако, по всей видимости, текущий сезон станет для него последним в стане "галактикос".

Контракт 33-летнего футболиста завершается уже ближайшим летом, а руководство "бланкос" продолжает следовать своим обычаям, не предлагая продление отношений возрастным футболистам.

Марсело сыграл всего девять матчей в текущем сезоне (380 минут), отметившись при этом лишь удалением на последних минутах в финальном матче за Суперкубок Испании-2022 против баскского Атлетика.

Поскольку во время летней трансферной кампании Реалу понадобится замена собирающемуся на выход футболисту, то мадридский клуб решил присматриваться к возможным вариантам уже сейчас.

Как сообщает испанский пресса, столичный коллектив определил для себя список из следующий кандидатов для замены — Анхелиньо (РБ Лейпциг), Серхио Регилон (Тоттенхэм), Хосе Гайя (Валенсия).

С каждым из этих футболистов Реал планирует провести переговоры по ходу второй части сезона.