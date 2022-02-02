Футболист находится в преддверии ухода из команды.
Анхелиньо, Getty Images
02 февраля 2022, 07:35
Бразильский защитник Марсело выступает за мадридский Реал с 2007 года, однако, по всей видимости, текущий сезон станет для него последним в стане "галактикос".
Контракт 33-летнего футболиста завершается уже ближайшим летом, а руководство "бланкос" продолжает следовать своим обычаям, не предлагая продление отношений возрастным футболистам.
Марсело сыграл всего девять матчей в текущем сезоне (380 минут), отметившись при этом лишь удалением на последних минутах в финальном матче за Суперкубок Испании-2022 против баскского Атлетика.
Поскольку во время летней трансферной кампании Реалу понадобится замена собирающемуся на выход футболисту, то мадридский клуб решил присматриваться к возможным вариантам уже сейчас.
Как сообщает испанский пресса, столичный коллектив определил для себя список из следующий кандидатов для замены — Анхелиньо (РБ Лейпциг), Серхио Регилон (Тоттенхэм), Хосе Гайя (Валенсия).
С каждым из этих футболистов Реал планирует провести переговоры по ходу второй части сезона.