Испания

Трансферная эпопея габонца подошла к концу.

Каталонская Барселона официально представила Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве новичка команды.

Габонец перебрался в стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента, после того как разорвал контракт с Арсеналом по обоюдному согласию.

Соглашение рассчитано до лета 2025 года и будет включать в себя клаусулу в 100 млн евро. Отметим, что контракт будет включать в себя пункт о возможности досрочного расторжения контракта в 2023 году.

Ранее стало известно, какую сумму Обамеянг получит от Арсенала в качестве неустойки.