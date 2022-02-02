Англия

Габонский форвард перед трансфером в Барселону получил неплохую сумму компенсации.

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лондонский Арсенал на правах свободного агента, чтобы присоединиться в каталонской Барселоне.

Несмотря на формулировку расторжения контракта "по обоюдному согласию сторон", футболист получил неустойку в размере восьми миллионов евро за досрочное прекращение контрактных обязательств, сообщает The Times.

Отметим, что несмотря на это, Арсенал сэкономил порядка 30 млн евро на зарплате Обамеянгу по оставшемуся контракту.

Ранее стало известно, что футболист приступил к тренировкам с Барселоной.