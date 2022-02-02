Испания

Основной форвард команды вернулся после участия на КАН.

Нападающий Севильи и сборной Марокко вернулся в Испанию после участия на Кубке африканских наций и уже приступил к тренировкам с командой.

Кроме того, вернулись в команду голкипер Яссин Буну и Мунир Эль-Хаддади, которые также представляли Марокко на континентальном турнире.

Таким образом, футболисты смогут помочь своей команде в первом матче после возобновления чемпионата Испании уже в эту субботу, пятого февраля в матче против Осасуны.

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.