Основной форвард команды вернулся после участия на КАН.
юссеф эн-несири, getty images
02 февраля 2022, 14:25
Нападающий Севильи и сборной Марокко вернулся в Испанию после участия на Кубке африканских наций и уже приступил к тренировкам с командой.
Кроме того, вернулись в команду голкипер Яссин Буну и Мунир Эль-Хаддади, которые также представляли Марокко на континентальном турнире.
Таким образом, футболисты смогут помочь своей команде в первом матче после возобновления чемпионата Испании уже в эту субботу, пятого февраля в матче против Осасуны.
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.