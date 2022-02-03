Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В четвертьфинале Кубка Испании Валенсии одержала непростую победу над Кадисом и пробилась в следующую стадию турнира.

Данный результат для "летучих мышей" стал возможным благодаря голам Гедеша и Дуро, последний из которых пришелся на заключительный отрезок встречи и стал решающим в данном противостоянии — 2:1.

Обзор матча:

Валенсия - Кадис 2:1

Голы: Гедеш, 24, Дуро, 79 — Перес, 54.

Валенсия: Доменек — Коррейя (Мориба, 68), Кюмарт (Макси Гомес, 68), Гильямон, Гайя (Тони Лато, 88) — Фулькье, Солер, Диахаби, Хиль — Дуро (Маркос Андре, 90+4), Гедеш (Элдер Кошта, 88).

Кадис: Хиль — Парра, Эрнандес, Кала, Эспино — Алехо (Санчес, 46), Йонссон, Алькарас (Негредо, 63), Идрисси (Фернандес, 63) — Андоне (Перес, 23), Собрино (Карселен, 77).

Предупреждения: Гайя, Кюмарт, Макси Гомес — Алехо, Алькарас, Собрино, Кала, Парра.

Удаление: Кала, 84 (вторая желтая карточка).