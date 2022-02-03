Испания

Определился второй полуфиналист турнира.

Во втором четвертьфинальном матче Валенсия на своем поле минимально обыграла Кадис со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 24 минуте результативным ударом в составе хозяев отметился Гонсало Гедеш. В начале второго тайма гости сравняли счет усилиями бывшего форварда Динамо и Карпат Лукаса Переса, который появился на поле, выйдя на замену в первом тайме.

Победу "летучим мышам" принес удар в исполнении Дуро, который добавил гол к своей ранее выполненной результативной передаче.

Таким образом, Валенсия стала вторым полуфиналистом Кубка Испании, куда уже прошел Райо Вальекано, обыгравший Мальорку.

Валенсия - Кадис 2:1

Голы: Гедеш, 24, Дуро, 79 — Перес, 54.

Валенсия: Доменек — Коррейя (Мориба, 68), Кюмарт (Макси Гомес, 68), Гильямон, Гайя (Тони Лато, 88) — Фулькье, Солер, Диахаби, Хиль — Дуро (Маркос Андре, 90+4), Гедеш (Элдер Кошта, 88).

Кадис: Хиль — Парра, Эрнандес, Кала, Эспино — Алехо (Санчес, 46), Йонссон, Алькарас (Негредо, 63), Идрисси (Фернандес, 63) — Андоне (Перес, 23), Собрино (Карселен, 77).

Предупреждения: Гайя, Кюмарт, Макси Гомес — Алехо, Алькарас, Собрино, Кала, Парра.

Удаление: Кала, 84 (вторая желтая карточка).