Испания

Следом за каталонской Барселоной, жертвой Сан-Мамеса стал мадридский Реал.

Последняя неделя января 2022 года получилась в чем-то сумбурной, так как национальные первенства уступили место в эфире международным поединкам на отличных от европейского континентах и субконтинентах, поэтому болельщики успели соскучиться за напряженными противостояниями. В Испании решили сразу наверстать зрительский интерес, поставив в расписание один из четвертьфинальных матчей Кубка страны, а когда речь заходит о противостоянии между баскским Атлетиком и мадридским Реалом, то и подыскивать скрытых смыслов не приходится — El Clasico, как ни как.

Только лишь недавно эти соперники встречались в рамках финального поединка за Суперкубок Испании, который в итоге оказался за коллективом Карло Анчелотти в напряженной борьбе (2:0). Однако, играть против "львов" в Саудовский Аравии совершенно не тождественно равно противостоять коллективу Марселино Гарсии Тораля на поле домашнего для Атлетика стадионе Сан-Мамес. Реал в последние годы научился бороться с местными трибунами, но в контексте кубковой игры фанаты басков действительно старались отдавать все свои голоса ради победы любимой команды.

О том, что именно этот матч для "галактикос" будет непростым, стало понятно уже по первым минутам. Команда Марселино задрала линию прессинга чуть ли не до чужой штрафной площадки, поэтому Реал фактически лишился банальной возможности разбегаться в собственных атаках. Под давлением команда Анчелотти играла достаточно скверно, регулярно ошибалась, но к обострениям хозяева поля переходили не так уж и часто. В частности, дальний выстрел Дани Гарсии на девятой минуте в левый верхний угол был редким примером качественного завершения давления на чужой половине от Атлетика.

Лишь на 27 минуте Реал сподобился на первый удар в сторону чужих ворот, однако Родриго своим шансом не воспользовался, после чего "львы" до конца первого тайма вновь принялись организовывать давление на оппонентов. Баски играли в качественный футбол, а трибуны не давали этому поединку снизить градус даже в те моменты, когда мадридская команда пыталась навязать соперникам контроль мяча. Анчелотти приехал на Сан-Мамес с тактикой игры вторым номером, но атакующая линия его команды была лишена свежести в ногах.

Во второй половине матча Реал стал чуть более собрано действовать при контроле мяча на своей половине, поэтому стороны долгое время не могли перейти к обострениям, так как банально не допускали ошибок. По большому счету, казалось, что этой игре суждено уйти в овертайм, так как наставники делали прагматичные замены, а общий темп встречи не радовал изобилием.

Однако, все изменилось с моментом Каземиро на 81-й минуте, когда бразилец не смог из правого фланга штрафной уберечь команду от овертаймов, низом пробив в голкипера из свободного пространства. По иронии судьбы, полузащитник Реала станет антигероем уже в следующем эпизоде защиты ворот собственной команды, отдав неудачную передачу из левого фланга штрафной в ноги Дани Гарсии, который тут же вернет мяч в зону для Беренгера, а вышедший на замену футболист закрутит в дальний угол мимо Куртуа. Дело было на 89-й минуте, поэтому спастись гости практически не имели возможности.

Таким образом, на полуфинальной стадии Кубка Испании данную пару команд представит баскский Атлетик. Для мадридского Реала турнир завершился фактически в шаге от финального поединка.— Реал 1:0Беренгер, 89.Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Берчиче — Н. Вильямс (Беренгер, 46), Д. Гарсия, Весга, Муниаин (Баленсиага, 90+2) — Р. Гарсия (Серрано, 78), И. Вильямс.Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 75) — Родриго, Бензема, Винисиус (Иско, 60).Предупреждения: Д. Гарсия, Де Маркос, Берчиче — Кроос, Модрич.