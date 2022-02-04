Испания

Завершилась жеребьевка турнира.

Жеребьевка полуфинального раунда Кубка Испании завершилась. В данной стадии примут участие: Райо Вальекано, Атлетик, Реал Бетис и Валенсия.

Вашему вниманию полуфинальные пары Кубка Испании:

Райо Вальекано — Реал Бетис

Атлетик — Валенсия

Первые матч между командами состоятся 9 и 10 февраля. Ответные поединки запланирован на 2 и 3 марта.

Отметим, что финал Кубка Испании состоится 23 апреля на стадионе Ла Картуха в Севилье.

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