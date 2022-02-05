Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 23 тура испанской Ла Лиги Мальорка на своем поле переиграла Кадис.

Уже в первом тайме командам удалось обменяться забитыми голами. На восьмой минуте игры Алькарас счет открыл. Мальорка отыгралась на 20 минуте усилиями Севильи.

Во втором тайме также команды создавали моменты. Один из шансов Мальорки на 66 минуте завершился 11-метровым ударом. Новичок клуба Мурки не промазал с точки.

Мальорка - Кадис 2:1

Голы: Севилья, 20, Мурики, 66 — Алькарас, 8

Мальорка: Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья, Дани Родригес, Руис де Галаррета, Кубо, Анхель Родригес (Ндиайе, 70), Мурики.

Кадис: Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 62), Сальви Санчес (Йонссон, 62), Алекс Фернандес (Эрнандес, 75), Алькарас, Негредо, Лукас Перес.

Предупреждения: Карселен, Ледесма, Лукас Перес, Руис де Галаррета, Ндиайе.