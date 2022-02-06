Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Барселона в рамках центрального поединка 23-го тура элитного дивизиона чемпионата Испании сыграет против Атлетико.

Барселона — Атлетико

Воскресенье, 6 февраля, 17:15. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано.

Барселона подходит к данной встрече на пятой строчке турнирной таблицы с 35 набранными баллами, продолжая борьбу за зону Лиги чемпионов. "Сине-гранатовые" вновь провели активное трансферное окно, и уже хочется побыстрее увидеть новичков в деле. Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг явно добавят вариативности атаке каталонцев.

Последний официальный матч Барселона провела в рамках чемпионата Испании против Алавеса. Ту встречу "сине-гранатовые" выиграли с минимальным счетом, но трудностей возникло довольно много. Барселона по-прежнему не может разрешить проблемы с тем, что в лазарете постоянно полно футболистов.

Атлетико, в свою очередь, идет на четвертой позиции с 36 баллами, а потому данная встреча для обеих команд имеет огромное значение. Как говорят в таких случаях — "матч за шесть очков". "Матрасники" в прошлом туре принимали на своем поле Валенсию и добились волевой победы со счетом 3:2. Возможно, этот результат существенно поднимет боевой дух команды Диего Симеоне.

Однако несмотря на успех в игре с левантийцами, к мадридцам по-прежнему очень много вопросов. Стабильности Атлетико пока что очень не хватает, а выезд на Камп Ноу — не самое благоприятное место для набора очков.

К тому же, в пользу "сине-гранатовых" говорит статистика личных встреч - Барселона не проигрывала в 21 из последних 22 домашних матчей против Атлетико во всех турнирах. Но стоит сказать, что две последние встречи на поле "сине-гранатовых" завершились ничейным результатом.

У Диего Симеоне есть некоторые проблемы с кадровыми потерями. Под вопросом участие в игре Гризманна, Кондогбия и Льоренте, тогда как у Барселоны точно не будет Ленгле, Умтити, Фати, Роберто и Гарсии.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Ленгле, Умтити, Фати, Роберто, Гарсия, Бальде

Под вопросом: Депай — Кондогбия, Гризманн, Льоренте

Интересные факты:

Барселона не проигрывала в 21 из последних 22 домашних матчей против Атлетико во всех турнирах.

Барселона забивала меньше 2,5 голов в 8 из последних 10 матчей против Атлетико во всех соревнованиях.

Атлетико не забил в последних 3 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.

Атлетико пропустил как минимум 2 гола в 6 из последних 7 выездных матчей (Ла Лига).

Барселона не проиграла в последних 6 матчах (Ла Лига).

Атлетико забил как минимум 2 гола в последних 3 матчах (Ла Лига).

Атлетико не проиграл в последних 5 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.