Испания

Игрок каталонцев отличился во встрече с мадридским клубом.

Барселона принимает на своем поле Атлетико в рамках 23-го тура испанской Примеры.

Атлетико открыл счет на 8-й минуте усилиями Янника Карраско, но уже спустя две минуты защитник Барселоны Хорди Альбы невероятным голом сравнял счет.

Испанский фулбек получил мяч на углу штрафной площади и ударом с лета отправил его в "девятку".



После первого тайма Барселона ведет со счетом 3:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.