Испания
06 февраля 2022, 23:53
Асенсио принес Реалу минимальную победу над Гранадой
Подопечные Карло Анчелотти были близки к потере очков, несмотря на доминирующую позицию по ходу поединка.
Реал — Гранада, Getty Images
06 февраля 2022, 23:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал — Гранада 1:0
Гол: Асенсио, 74
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 84) — Модрич (Себальос, 87), Камавинга (Вальверде, 46), Кроос — Асенсио, Иско (Йович, 65), Родриго (Азар, 65).
Гранада: Максимиано — Кини, Санчес, Торренте, Нева — Кольядо (Петрович, 71), Милья (Рочина, 81), Гоналон, Пуэртас (Раба, 71) — Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 81).
Предупреждения: Модрич, Асенсио — Санчес.