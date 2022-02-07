Испания

Все три мяча команды забили в первые 16 минут матча.

Завершился поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетик из Бильбао принимал Эспаньол на стадионе Сан Мамес.

Оба коллектива продемонстрировали по-настоящему огненный и результативный старт поединка, в ходе которого за 16 минут после стартового свистка команды на двоих сумели отличиться тремя забитыми мячами.

Сперва Вильена на 3-й минуте забил свой дебютный гол за Эспаньол, а затем хозяевам поля за короткий промежуток времени удалось перевернуть ход противостояния в свою пользу благодаря усилиям Сансета (5-я минута) и Иньиго Мартинеса (16-я минута).

Больше команды в данной встрече не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Атлетика со счетом 2:1.

Атлетик Бильбао — Эспаньол 2:1

Голы: Сансет, 5, Мартинес, 16 — Вильена, 3

Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Рауль Гарсия (Уильямс, 64), Сансет (Вильялибре, 72), Беренгер (Печа, 64), Серрано (Муниаин, 72).

Эспаньол: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Давид Лопес, 63), Педроса, Вильена (У Лэй, 75), Дардер, Морланес (Эррера, 75), Мелендо (Эмбарба, 63), Димата (Морон, 63), Пуадо.

Предупреждения: Весга, Мартинес - Морланес, Давид Лопес, Хиль, Печа