У французского форварда были другие варианты продолжения карьеры, помимо Севильи.
Антони Мартиаль, Getty Images
09 февраля 2022, 14:48
В зимнее трансферное окно нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль перешел в Севилью на правах арендного соглашения, но, как заявляет футболист, у него были и другие варианты продолжения карьеры, включая туринский Ювентус и каталонскую Барселону.
"Барселона разговаривала с моими агентами в январе. Ювентус хотел подписать меня и настаивал на сделке. Это правда.
Однако моим приоритетом была Севилья. Здесь у меня есть шанс стать футболистом стартового состава – играть регулярно, как я хотел", — приводит слова Мартиаля журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Diario Sevilla.
Напомним, Антони Мартиаль уже успел дебютировать за Севилью в матче Ла Лиги против Осасуны (0:0). Француз провел на поле 77 минут, однако результативными действиями отметиться не успел.