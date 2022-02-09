Испания

У французского форварда были другие варианты продолжения карьеры, помимо Севильи.

В зимнее трансферное окно нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль перешел в Севилью на правах арендного соглашения, но, как заявляет футболист, у него были и другие варианты продолжения карьеры, включая туринский Ювентус и каталонскую Барселону.

"Барселона разговаривала с моими агентами в январе. Ювентус хотел подписать меня и настаивал на сделке. Это правда.

Однако моим приоритетом была Севилья. Здесь у меня есть шанс стать футболистом стартового состава – играть регулярно, как я хотел", — приводит слова Мартиаля журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Diario Sevilla.

Напомним, Антони Мартиаль уже успел дебютировать за Севилью в матче Ла Лиги против Осасуны (0:0). Француз провел на поле 77 минут, однако результативными действиями отметиться не успел.