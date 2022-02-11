Испания

Команды не смогли выявить победителя.

Атлетик в рамках полуфинального поединка Кубка Испании принимал на своем поле Валенсию и сыграл вничью со счетом 1:1.

Баски вышли вперед ближе к концу первой половины игры благодаря голу Гарсии, на что Валенсия ответила точным ударом Дуро в середине второго тайма.

Атлетик — Валенсия 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 37 — Дуро, 65

Атлетик: Агирресабала — Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 46), Берчиче — Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Рауль Гарсия (Сансет, 67), Беренгер — Вильямс (Вильялибре, 78), Муниаин.

Валенсия: Мамардашвили — Тьерри Коррейя, Альдерете, Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84) — Фулькье, Солер, Мориба, Гедеш (Муса, 75), Хиль (Элдер Кошта, 84) — Дуро.

Предупреждения: Д. Гарсия — Фулькье, Диахаби, Дуро

Удаление: Гомес, 45