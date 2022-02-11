Наставник каталонцев заинтересован в том, чтобы игрок остался.
Серхи Роберто. Getty Images
11 февраля 2022, 20:50
Главный тренер каталонской Барселоны Хави хочет сохранить в клубе защитника Серхи Роберто.
Специалист очень ценит качества 30-летнего футболиста — уверенность в себе и тактическую гибкость.
Однако у Хави такое же мнение, как и боссов клуба. Он также считает, что Роберто обязан подстроится под реалии и продлить контракт на пониженных условиях.
Отметим, что нынешнее соглашение Серхи с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2022 года и продлевать его он пока не готов.
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