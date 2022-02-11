Испания

Футболист поведал тяжелую историю своих переживаний.

Полузащитник, лидер и капитан Эспаньола Серхи Дардер рассказал, как боролся с депрессией после вылета команды в Сегунду по окончанию сезона-2019/20.

"Когда Эспаньол вылетел в Сегунду — было очень сложно. Я не думаю, что я выбирался в город покушать больше пяти раз. В то время у меня были ужасные мысли, и я не хотел видеть ни свою семью, ни своих друзей, никого. Мне не хотелось ничего делать из-за моей личной ситуации в то время. Кто-то что-то говорит, и чтобы избежать этого, ты остаешься дома. Но со мной было нечто большее: это был очень, очень трудный год. Было сложно пережить его. Я не хотел жить...

В моей голове футбол был выше семьи, друзей — всего. Если дела в футболе шли хорошо, я был счастлив. Если нет...

В тот год, когда мы вылетели, я многое осознал. Я понял, что недостаточно серьезно относился к делу. Есть люди, которые плохо переживают депрессию, которые больны, и мне нужна была помощь. Я хотел быть футболистом, я хотел дом, машину, семью, детей... У меня было все это, и я не был счастлив".

"Я подумал: "я должен измениться". Я не могу оказаться в ситуации, когда у меня есть все, чего я когда-либо хотел, когда я самый счастливый человек в мире, и я несчастен. А мои друзья работают по восемь часов в день, c кирками в руках разбивая камень, у них нет денег, и они счастливее меня.

Что со мной не так? Около года моя мама, моя жена, мой агент говорили мне: "Ты не прав, не запирайся в своей комнате, иди и ищи помощь". И я такой: "Что? Как я пойду к психологу? Все хорошо".

Мне было очень трудно принять это, но когда я это сделал, то увидел: у меня не было желания что-либо менять. Я не хотел играть или тренироваться. Все были лучше меня. Я чувствовал, что недостоин. Мне было 26, и я сказал: "У меня осталось 10 лет футбола, я хочу наслаждаться ими, максимально использовать их, а не страдать", — поведал Дардер в интервью ESPN.

Напомним, всего за один год Эспаньол сумел выйти в Ла Лигу, заняв первое место в итогам сезона-2020/21.