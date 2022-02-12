Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Ла Лиги.

Реал в рамках поединка 24 тура чемпионата Испании пожалует в гости к Вильярреалу.

Вильярреал — Реал

Суббота, 12 февраля, 17:15. Стадион Керамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Хосе Санчес.

Вильярреал подходит к отчетной встрече на шестой строчке турнирной таблицы с 35 набранными баллами. В прошлом туре "Желтая субмарина" на выезде играла против Бетиса и добилась уверенной победы со счетом 2:0. Команда отстает от зоны Лиги чемпионов всего лишь на три балла, хоть и имеет на игру больше, чем соперники.

Вильярреал уже пять матчей чемпионата Испании кряду не проигрывает на своем поле. На счету команды четыре победы и ничейный результат против Атлетико, а потому у подопечных Унаи Эмери есть все шансы испортить жизнь Реалу. Тренерский штаб "Желтой субмарины" не сможет рассчитывать на Коклена и Пену, а также под вопросом участие Жерара Морено.

Реал, в свою очередь, находится на первой позиции и не собирается подпускать к себе оппонентов. У мадридцев на данный момент 53 очка после 23 сыгранных матчей. В прошлом туре "королевский клуб" играл против Гранады и добился победы с минимальным счетом. Однако ранее была ничья с Эльче и поражение от Хетафе, а потому говорить об отличной форме не приходится.

У Реала уже среди следующей недели будет матч Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен, а потому, вероятно, Карло Анчелотти побережет Карима Бензема, который еще не до конца восстановился после травмы. Также мадридцам придется обойтись без Ферлана Менди.

Отметим, что за последние пять матчей между данными командами были зафиксированы две победы Реала и три ничейных результата. Команды уже четыре игры кряду не могут выявить победителя на поле Вильярреала, а потому стоит ожидать очень упорной борьбы.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Коклен, Пена — Менди

Под вопросом: Морено — Бензема, Мариано

Интересные факты:

Реал Мадрид не проиграл в 36 из последних 38 матчей (Ла Лига).

Вильярреал сыграл вничью в последних 4 домашних матчах против Реала во всех турнирах.

В последних 4 домашних матчах Вильярреала (Ла Лига) было забито более 2,5 голов.

Вильярреал забил как минимум 2 гола в последних 5 домашних матчах (Ла Лига).

Реал Мадрид не проиграл в последних 8 матчах против Вильярреала во всех соревнованиях.

Вильярреал не проиграл в последних 5 домашних матчах (Ла Лига).