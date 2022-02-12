Испания

Мадридский клуб не может победить на "Эстадио де ла Серамика" уже пять лет кряду.

Мадридский Реал накануне наблюдал за тем, как его будущий соперник по плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в лице французского Пари Сен-Жермен с трудом обыгрывает Ренн за счет гола в компенсированное время, однако уже на следующий день коллективу Карло Анчелотти пришлось держать в голове исключительно гостевой матч на поле Эстадио де ла Серамика против Вильярреала. Внушительным контекстом перед этой дуэлью был тот факт, что "королевские" не могли победить на этой арене в течение последних пяти лет.

Столичный коллектив в этом сезоне уже успел подержать в руках один из возможных трофеев, но практически сразу после этого расстался с шансами заполучить еще один в конце мая. За победу в Суперкубке пришлось расплатиться с баскским Атлетиком амбициями в Кубке Испании, после чего перед Реалом осталось только две возможные опции — чемпионат и Лига чемпионов. Не стоило проводить долгую аналитику ради того, чтобы констатировать факт наличия больших шансов на успех именно в рамках внутреннего турнира.

Вильярреал тем временем справился с задачей вылета из Кубка на несколько недель раньше, чем это сделали "галактикос", а его поражение от хихонского Спортинга вызвало в Испании достаточно серьезный ажиотаж. Команда Унаи Эмери в прошлом году выиграла главный трофей Лиги Европы УЕФА, но уже на старте сезона начала разваливаться настолько, что чуть было не провалилась в середину таблицу. Однако, даже серьезный кризис "желтая субмарина" все-таки сумела преодолеть, а в декабре ее смогла обыграть только андалузская Севилья.

Достаточно серьезные проблемы возникли у мадридского Реала со сдерживанием оппонентов в первом тайме отчетной встречи. Команда Унаи Эмери эпизодами смотрелась уж очень угрожающе для чужих ворот, и ярче всего это выражалось с помощью противостояния Марсело против Чуквезе на левом фланге обороны "сливочных", который был полностью проигран бразильским футболистом. Вильярреалу нужно было просто добавить в плане реализации в определенный момент, однако в завершающей стадии передачи игроков "желтой субмарины" вызывали серьезные вопросы.

Эпизод, от которого могли классно оттолкнуться игроки Эмери, состоялся на 18-й минуте, когда Данджума таки сумел пробить мимо частокола ног соперников в центре штрафной, но угодил мячом в левую стойку чужих ворот. У Реала и близко не было подобных моментов в первой половине матча, а единственную угрозу представляли подачи Крооса по диагонали с левого фланга в район дальней штанги, но и они начали происходить только тогда, когда давление оппонентов уже зашкаливало.

"Желтая субмарина" до перерыва оставила о себе фактически только лучшие впечатления в игровом плане. Да, когда дело касалось эпизодов без мяча, то выпадов исподтишка от команды Эмери было столько, что бригада VAR, наверное, и не отходила от своих мониторов. Дабы не дать игре превратиться в фарс, рефери решили пустить ситуацию на самотек, чем только подразнили Реал.

"Сливочные" провели вторую половину матча с явным акцентом на атакующие действия, и дважды мяч стучал об перекладину над головой Рульи. В первый раз — на 56-й минуте и не без помощи самого голкипера, который перевел в нее удар Бэйла. У Гарета, к слову, в дальнейшем был фактически выход один на один в схожем положении на правом фланге штрафной, но за время простоя "клюшки" явно не приобрели в плане мастерства исполнения. Реал упускал действительно качественные моменты для гола, и чего в этом плане стоила только атака в компенсированное время, когда перебросом голкипера Йович попал в верхний каркас, а при добивании Начо мяч у линии ворот грудью остановил Серж Орье.

Достаточно динамичная игра в равной степени по тайму удалась каждой из команд, но решающего воздействия ни одна из сторон так и не совершила. Подарок для Севильи, а также маленький праздник для небольшого городка Вильярреаль.

В следующем туре Вильярреал сыграет в гостевом поединке против Гранады, а мадридский Реал будет принимать Алавес.Вильярреал — Реал 0:0Рулли — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 75) — Иборра (Тригерос, 67), Парехо — Ло Чельсо (Орье, 87), А. Морено — Данджума (Диа, 67), Чуквезе (Пино, 74).Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82) — Вальверде (Модрич, 78), Каземиро, Кроос — Бэйл (Йович, 75), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус (Азар, 82).Предупреждения: Фойт, Альбиоль — Милитао, Бэйл, Каземиро