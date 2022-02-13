Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Испании сыграет на выезде против Эспаньола.

Эспаньол — Барселона

Воскресенье, 13 февраля, 22:00. Стадион Корнелья-Эль Прат, Барселона. Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес.

Эспаньол подходит к матчу против Барселоны в нижней части турнирной таблицы. Последние встречи для "попугаев" были очень неудачными — три поражения и ничейный результат. И это при том, что из действительно грозных оппонентов там был только Бетис и в какой-то степени Атлетик. Однако Эспаньол всегда отлично настраивается на дерби.

Из последних пяти матчей на Корнелья-Эль Прат Эспаньол добыл победу и дважды смог сыграть вничью, а потому для Барселоны, очевидно, легкой прогулки не будет. "Попугаям" очень нужны очки, а набирать их в матче против "сине-гранатовых" будет вдвойне приятно. Да и улучшить психологическое состояние команды это сильно поможет.

Барселона, в свою очередь, после проигрыша Реалу в Суперкубке Испании и поражения Атлетику в Кубке Испании вернулась к баталиям в чемпионате, где по-прежнему в разгаре борьба за место в Лиге чемпионов. "Сине-гранатовым" удалось забраться в четверку, но нужно приложить усилия, чтобы в ней остаться.

Конечно, у Барселоны есть один-два матча в запасе относительно оппонентов, но нельзя оступаться. К тому же, нужно грамотно расходовать силы, учитывая, что уже в четверг у Барселоны сложный матч в Лиге Европы против Наполи.

Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на Умтити, Фати, Роберто, Бальде и Алвеса, тогда как участие Ленгле, Депая и Гарсии находится под вопросом. У Эспаньола точно не будет Хиля и, скорее всего, Калеро.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хиль — Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Алвес

Под вопросом: Калеро — Ленгле, Депай, Гарсия

Интересные факты:

В последних 7 матчах Эспаньола (Ла Лига) было забито более 2,5 голов.

Барселона не пропускала в 5 из последних 6 матчей против Эспаньола во всех турнирах.

Барселона не проигрывала в 16 из последних 17 выездных матчей против Эспаньола во всех турнирах.

В последних 4 выездных матчах Барселоны (Ла Лига) было забито меньше 2,5 голов.

Эспаньол пропустил как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей (Ла Лига).

Барселона не проиграла в последних 7 выездных матчах (Ла Лига).