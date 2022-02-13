Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги накануне прошел супер-поединок в рамках дерби мадридского региона между Атлетико и Хетафе, по итогу которого зрители увидели сразу семь забитых мячей и одно удаление, причем шесть голов пришлись непосредственно на первый тайм противостояние. И лишь после перерыва при этом действующий чемпион страны сумел вырвать итоговую победу под занавес основного времени.

Обзор матча:

Атлетико — Хетафе 4:3

Голы: Корреа, 19, 45+4, Кунья, 27, Эрмосо, 89 — Майорал, 30, Унал, 37, 42

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду — Корреа (Врсалько, 74), Коке, Кондогбия (де Пауль, 74), Лемар — Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74).

Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Митрович (Мата, 76), Куэнка, Янкто (Сильва, 81) — Оскар Родригес (Вильяр, 81), Арамбарри, Максимович — Унал (Йокушлу, 55), Майораль.

Предупреждения: Савич, Лекомт, Джене, Максимович, Арамбарри, Коке, Суарес.

Удаление: Фелипе, 58