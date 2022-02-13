Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал отправился на один из наиболее "нелюбимых" для себя стадионов страны — Эстадио де ла Серамика, где в итоге так и не сумел взломать оборону Вильярреала. Подобное произошло пятый год кряду.

Обзор матча:

Вильярреал — Реал 0:0

Вильярреал: Рулли — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 75) — Иборра (Тригерос, 67), Парехо — Ло Чельсо (Орье, 87), А. Морено — Данджума (Диа, 67), Чуквезе (Пино, 74).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82) — Вальверде (Модрич, 78), Каземиро, Кроос — Бэйл (Йович, 75), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус (Азар, 82).

Предупреждения: Фойт, Альбиоль — Милитао, Асенсио, Бэйл, Каземиро.