Испания

Состоялся заключительный матч 24 тура испанской Ла Лиги.

В заключительном поединке 24 тура испанской Ла Лиги Атлетик в гостях уступил Мальорке со счетом 2:3.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 22 минуте результативным ударом в составе хозяев отметился Сальва Севилья. Спустя восемь минут Мальорка шокировала "басков", забив второй мяч в их ворота усилиями Анхеля Луиса Родригеса.

Однако во втором тайме команда Марселино собралась с силами и проявила характер, особенно с 59 минуты по 61, за которые "баскам" удалось отыграться. Сначала точным ударом отметился ветеран Рауль Гарсия, а затем Алекс Беренгер сравнял цифры на табло. И все же последнее слово было за хозяевами — на 88 минуте Такефуса Кубо забил победный мяч для своей команды.

Таким образом, Мальорка набрала 26 очков после 23 игр и поднялась на 15 место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Атлетика 34 балла после 24 игр и восьмая строчка.

Мальорка - Атлетик 3:2

Голы: Севилья, 22, Анхель Родригес, 30, Кубо, 88 — Гарсия, 59, Беренгер, 61.

Мальорка: Рико — Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Коста, 90) — Севилья (Санчес, 62), Галаррета (Батталья, 90) — Кубо (Гонсалес, 90), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73), Дани Родригес, Мурики.

Атлетик: Симон — Лекуэ, Вивиан, Нуньес (Беренгер, 46), Баленсиага — Саррага, Весга, Даниэль Гарсия (Берчиче, 46), Муниаин — Сансет (Вильялибре, 77), Рауль Гарсия.

Предупреждения: Оливан, Анхель Родригес, Рейна, Раильо, Кубо — Саррага, Муниаин, Берчиче, Беренгер.