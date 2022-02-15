Испания

Итальянский специалист поделился мнением о валлийском форварде.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал о ситуации вокруг нападающего Гарет Бэйла накануне матча с ПСЖ.

"Бэйл не проявлял неуважение к своим партнерам по команде. Он хорошо тренируется и работает как профессионал.

Он хочет закончить здесь так, как этого заслуживает, потому что он помог нам выиграть Лигу чемпионов и сделал много важных вещей. Думаю, хорошее завершение здесь будет положительным для его карьеры", – приводит слова Анчелотти издание Marca.

Действующий контракт Бэйла с Реалом истекает в июне этого года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел четыре поединка в футболке "сливочных", отличившись одним голом.

Матч ПСЖ – Реал состоится в Париже во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.