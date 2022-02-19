Испания

Каталонский клуб надеется заполучить 25-летнего фулбека менее чем за 30 миллионов евро.

Левый латераль Лейпцига Анхелиньо может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в подписании 25-летнего испанца заинтересована Барселона, которая хочет заполучить игрока менее чем за 30 миллионов евро.

Сам футболист готов вернуться на родину, в Испанию, по семейным обстоятельствам, чем готово воспользоваться руководство "сине-гранатовых".

В случае, если Барселоне не удастся осуществить трансфер Анхельо, то каталонцы сосредоточатся на кандидатуре Гримальдо, выступающего в лиссабонской Бенфике.

В текущем сезоне Анхелиньо провел за Лейпциг 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.