Каталонский клуб надеется заполучить 25-летнего фулбека менее чем за 30 миллионов евро.
Анхелиньо, Getty Images
19 февраля 2022, 14:19
Левый латераль Лейпцига Анхелиньо может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в подписании 25-летнего испанца заинтересована Барселона, которая хочет заполучить игрока менее чем за 30 миллионов евро.
Сам футболист готов вернуться на родину, в Испанию, по семейным обстоятельствам, чем готово воспользоваться руководство "сине-гранатовых".
В случае, если Барселоне не удастся осуществить трансфер Анхельо, то каталонцы сосредоточатся на кандидатуре Гримальдо, выступающего в лиссабонской Бенфике.
В текущем сезоне Анхелиньо провел за Лейпциг 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.