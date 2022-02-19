Испания

Нидерландский хавбек высказался о бывшем капитане Барселоны, который ныне выступает за ПСЖ.

Центральный полузащитник каталонской Барселоны Френки де Йонг поделился мнением о действующем обладателе Золотого мяча Лионеле Месси, который летом прошлого года покинул стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента и присоединился к Пари Сен-Жермен.

"Я считаю его лучшим практически во всех аспектах футбола. Что бы мы ни тренировали – завершение, позиционную игру, неважно – он во все был лучшим.

Ни одна из похвал в адрес Месси не преувеличена. Для меня он всегда лучший", — приводит слова Де Йонга The Guardian.

В текущем сезоне Лионель Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал 8 результативных передач.