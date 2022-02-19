Испания

Наставник "сине-гранатовых" высказался о будущем испанского фулбека, у которого истекает контракт предстоящим летом.

Контракт крайнего защитника Серхи Роберто с Барселоной истекает летом 2022 года, поэтому стоит вопрос о его будущем в каталонской команде.

Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес заверил, что полностью рассчитывает на 30-летнего испанца и надеется, что он продлит действующее соглашение.

"Он должен остаться в клубе. Вопрос стоит в том, что клубу и ему нужно прийти к соглашению".

"Это зависит от экономических обстоятельств, но со спортивной точки зрения я не сомневаюсь, что Серхи Роберто станет важным игроком для Барсы", — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Серхи Роберто провел за Барселону всего 12 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.