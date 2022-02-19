Испания

"Желтые" добыли победу в поединке испанского первенства.

В матче 25-го тура Примеры Вильярреал обыграл на выезде Гранаду со счетом 4:1.

Хет-трик в составе "желтой субмарины" записал в свой актив нападающий Арно Груневелд и еще один гол на финальных минутах забил Мои Гомес, а единственный мяч у хозяев с пенальти забил Луис Милья.

Гранада – Вильярреал 1:4

Голы: Милья, 61 (пенальти) – Груневелд, 35 (пенальти), 39, 81 (пенальти), Гомес, 90+7.

Гранада: Луиш Машимиану – Кини (Торренте, 46), Диас, Херман Санчес, Нева (Соро, 87) – Милья, Гоналон (Узуни, 13), Монторо (Петрович, 74) – Пуэртас, Молина (Кольядо, 87), Суарес.

Вильярреал: Асенхо – Орье (Фойт, 62), Манди, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 62) – Пино (Чуквуэзе, 62), Парехо, Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 82) – Ло Чельсо (Альберто Морено, 69), Груневелд.

Предупреждения: Херман Санчес, Узуни, Торренте – Груневелд, Эступиньян, Орье, Чуквуэзе, Асенхо, Иборра.