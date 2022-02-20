Испания

Команды забили по голу в каждом из таймов.

В двадцать пятом туре испанской Ла Лиги Эспаньол на своем поле принимал Севилью.

Первая половина встречи осталась за гостями — точным ударом отличился Рафа Мир. Вторая половина встречи началась с атак "попугаев", которые усилиями Дардера сумели довольно быстро сравнять счет. За 14 минут до конца основного времени матча Кунде получил второе предупреждение и отправился в раздевалку, однако Эспаньол не сумел воспользоваться численным преимуществом до конца поединка.

Эспаньол — Севилья 1:1

Голы: Дардер, 50 — Рафа Мир, 36

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Хиль (Лорен, 88) — Вильена (Алейш Видаль, 72), Баре, Дардер, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88) — Де Томас

Севилья: Буну — Аугустинссон, Диего Карлос, Кунде, Корона (Навас, 71) — Дилэйни, Фернандо, Хордан (Ракитич, 56) — Мартиаль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71), Окампос

Предупреждения: Де Томас, Аугустинссон, Корона, Кунде, Баре, Пуадо, Окампос, Алейш Видаль.

Удаление: Кунде, 76